Псковские десантники уничтожили польских и латиноамериканских наёмников в ДНР

08:22, 10 июля 2026, ПАИ

Военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ из Пскова в ходе освобождения населенного пункта Васильевка в Донецкой Народной Республике уничтожили группу иностранных наемников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира штурмового взвода 237-го полка группировки войск «Центр» Михаила Князькина.

По его словам, противник рассредоточил личный состав небольшими группами по два-три человека, разместив их практически в каждом втором доме. Основную часть оборонявшихся составляли украинские военнослужащие, однако среди них, как утверждает Князькин, находились и иностранные наемники.

«Были замечены наемники польского происхождения. Также среди иностранных бойцов преобладали выходцы из стран Латинской Америки», – рассказал военнослужащий.

По мере продвижения российских штурмовых подразделений иностранные наемники пытались отступить, однако были уничтожены. По его словам, значительную роль в этом сыграли расчеты FPV-дронов, которые преследовали отходившие группы и наносили по ним удары.