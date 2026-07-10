Площадка для сдачи ГТО появится на стадионе Порхова

10:14, 10 июля 2026, ПАИ

Новая площадка для сдачи норм ГТО появится на порховском городском стадионе, сообщили ПАИ в редакции газеты «Порховский вестник».

На площадке будет смонтировано около 20 элементов: мягкое покрытие, силовые тренажёры, турники. Монтаж планируется завершить в ближайшее время.

«Благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» у нас появится ещё одна новая территория для занятия физкультурой и спортом, которая станет центром притяжения для тех, кто любит активный и здоровый образ жизни», – отметил глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов.

Основание под площадку уже сооружено за счёт местного бюджета. Оборудование поступило в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».