Две кражи из магазинов пресекли росгвардейцы в Пскове и Великих Луках

13:53, 10 июля 2026, ПАИ

Сотрудники Росгвардии за сутки пресекли две кражи из магазинов в Пскове и Великих Луках. Подозреваемые были задержаны по сигналам тревожной кнопки, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Первый инцидент произошёл вечером 9 июля в Великих Луках. Во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в магазине на улице Некрасова. Прибыв на место, росгвардейцы задержали мужчину, который, по предварительным данным, похитил из торгового зала продукты питания.

Второй случай произошёл ранним утром 10 июля в Пскове. Около 5:00 сигнал тревоги поступил из магазина на улице Труда. Сотрудники вневедомственной охраны оперативно прибыли на место и задержали местного жителя, которого подозревают в хищении товарно-материальных ценностей.

По обоим фактам проводятся проверки.