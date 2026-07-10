Две кражи из магазинов пресекли росгвардейцы в Пскове и Великих Луках
Сотрудники Росгвардии за сутки пресекли две кражи из магазинов в Пскове и Великих Луках. Подозреваемые были задержаны по сигналам тревожной кнопки, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Первый инцидент произошёл вечером 9 июля в Великих Луках. Во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в магазине на улице Некрасова. Прибыв на место, росгвардейцы задержали мужчину, который, по предварительным данным, похитил из торгового зала продукты питания.
Второй случай произошёл ранним утром 10 июля в Пскове. Около 5:00 сигнал тревоги поступил из магазина на улице Труда. Сотрудники вневедомственной охраны оперативно прибыли на место и задержали местного жителя, которого подозревают в хищении товарно-материальных ценностей.
По обоим фактам проводятся проверки.
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