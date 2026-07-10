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Второй день форума классных руководителей проходит в Пскове

Второй день регионального этапа Форума классных руководителей Северо-Западного федерального округа проходит в Пскове. Мероприятие организовано на площадке гимназии № 28 в Пскове 10 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Программу второго дня форума открыл мастер-класс «Интерактивная карта России». Его провела народный учитель России Екатерина Тенютина. Педагог обратила внимание аудитории на то, что каждый регион страны неразрывно связан с конкретными географическими местами, а также с именами выдающихся людей, формирующих его славу. «А вместе регионы создают славу и величие большой страны», – отметила спикер.

Для участников также подготовили презентацию проекта «Просвещение», с которой выступила руководитель центра методической поддержки издательства «Просвещение» Екатерина Анашкина, провели марафон воспитательных практик, а также серию тематических секций. Завершающая часть форума будет отведена под экспертные площадки.

Напомним, что форум классных руководителей проводят ежегодно по поручению президента РФ Владимира Путина с 2021 года. С 2023 года мероприятие стало проходить во всех федеральных округах страны. В 2026 году региональный этап для Северо-Западного федерального округа впервые принимает Псковская область. Площадкой для его проведения выбрана гимназия № 28 с изучением православных основ – уникальное для региона учебное заведение, где с первого по одиннадцатый класс ведётся изучение православной культуры.

В объективе фотографа ПАИ Екатерины Ивановой – моменты открытия форума и рабочая атмосфера профессионального сообщества.

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