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Общество

Городские пляжи Пскова и Великих Лук непригодны для купания

Городские пляжи Пскова и Великих Лук признаны непригодными для купания по итогам очередного мониторинга качества воды и песка, сообщили ПАИ в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: ПАИ

В регионе насчитывается 26 рекреационных зон, из которых 24 оборудованы для купания. Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным требованиям и безопасности получили 20 пляжей, однако в течение сезона специалисты продолжают контролировать качество воды и песка.

По состоянию на 10 июля исследовано 26 проб воды по санитарно-химическим показателям, 55 проб воды по микробиологическим показателям, а также 32 пробы почвы (песка) по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Лабораторные исследования показали, что вода и песок не соответствуют санитарным требованиям по микробиологическим показателям на городском пляже Великих Лук на реке Ловать. Кроме того, вода не отвечает нормативам по микробиологическим показателям в реке Великой в районе городского пляжа на улице Красноармейской в Пскове, а также в озере Балаздынь на территории детского оздоровительного лагеря «Березка» в Великолукском районе.

Эти акватории признаны непригодными для купания. Роспотребнадзор уже уведомил администрации Пскова и Великих Лук, а также руководство лагеря «Берёзка» о необходимости ограничить использование зон рекреации. Жителей просят обращать внимание на предупреждающие знаки о запрете купания.

По данным на 10 июля, безопасными для купания признаны муниципальный пляж «Гороховое озеро» в Островском муниципальном округе, пляж пансионата «Маево» на озере Смертном в Новосокольническом округе, пляж «Мальская долина» на Мальском озере, пляжи загородного отеля «Плесков» и базы отдыха «Лукоморье» на Псковском озере в Печорском округе, пляж турбазы «Алоль» на озере Зверино в Пустошкинском округе, пансионат «Кривск», санатории «Гороховое озеро» и «Голубые озера», а также детский палаточный лагерь «Мультирайдерс» и детские оздоровительные лагеря «Ленок», «Зеркальный», «Звёздный», «Юный железнодорожник», «Алые паруса», «Радуга» и «Космос».

В Роспотребнадзоре также напоминают, что употребление воды из открытых водоёмов или её случайное заглатывание во время купания может привести к заражению острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А, а также другими инфекционными и паразитарными заболеваниями.

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Городские пляжи Пскова и Великих Лук непригодны для купания

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