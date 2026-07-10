Борщевик, связь и догазификация: глава Бежаницкого округа провела приём граждан

17:25, 10 июля 2026, ПАИ

Приём граждан по личным вопросам каждую неделю проводит глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова. В этот раз многие жители интересовались соблюдением правил благоустройства в районе, в том числе обработкой территории от борщевика Сосновского, рассказала глава муниципалитета в своём канале в мессенджере MAX.

«Обсудили вопросы доступности услуг связи, качества проводимого ремонта МКД, догазификации индивидуальных домов и включение в догазификацию новых населённых пунктов округа», – отметила Елена Иванова.

По её словам, обращения взяты в работу, некоторые из них будут решены в течение летнего периода. Вопросы, которые требуют более серьёзных затрат, включат в Народную программу партии «Единая Россия», которая сейчас формируется в Псковской области.

«Основой Народной программы станут предложения жителей. Благодарю за активную гражданскую позицию», – добавила она.