Андрей Маковский: Решение МОК по Олимпийскому комитету России – первый шаг к возвращению, но путь будет долгим

16:49, 10 июля 2026, ПАИ

Решение Международного олимпийского комитета о восстановлении в правах Олимпийского комитета России вызывает сдержанный оптимизм. Об этом ПАИ рассказал депутат Законодательного Собрания Псковской области, председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Андрей Маковский.

«Спорт давно стал зеркалом большой политики, и подобные сигналы свидетельствуют о первых подвижках к преодолению затяжного политического кризиса между Россией и коллективным Западом. Однако важно понимать, что это лишь первый шаг, а не окончательное урегулирование», – отметил депутат.

Он подчеркнул, что решение МОК – это умный шаг, продиктованный несколькими факторами. Во-первых, международное спортивное сообщество не может бесконечно игнорировать одну из крупнейших спортивных держав мира – это подрывает саму легитимность олимпийского движения. Во-вторых, отстранение российских атлетов на протяжении столь длительного времени стало выглядеть всё более неубедительно с юридической точки зрения. В-третьих, нельзя недооценивать растущее влияние незападных центров силы – стран Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, для которых спортивная изоляция России стала раздражающим фактором. МОК оказался в ситуации, когда дальнейшее сохранение санкций стоило бы ему дороже, чем их частичная отмена.

«Путь к полноценному возвращению России в международные структуры будет долгим и потребует системной работы по нескольким направлениям. Необходимо продолжить работу в международных спортивных федерациях по восстановлению членства российских спортсменов во всех видах спорта. Решение по ОКР создаёт прецедент, но каждая федерация будет принимать решение индивидуально», – сказал Андрей Маковский.

По его словам, важно развивать спортивную дипломатию за пределами олимпийского движения. Речь идёт о возвращении России в другие международные организации, где спорт выступает одним из треков взаимодействия – например, в структуры Совета Европы по спортивным вопросам. Следует активно использовать альтернативные форматы международного спортивного сотрудничества – БРИКС, ШОС, Игры стран СНГ, которые уже стали полноценной площадкой для конкуренции высшего уровня.

«Псковская область имеет давние спортивные традиции, и мы с надеждой ждём выступления наших земляков на Олимпийских играх. Особые ожидания связаны с лёгкой атлетикой – в частности, с псковской спортсменкой Натальей Спиридоновой, выступающей в прыжках в высоту. Это дисциплина, в которой российские спортсменки традиционно сильны, и восстановление в правах даёт ей реальный шанс проявить себя на олимпийском уровне», – обозначил депутат.

Андрей Маковский добавил, что Псковщина традиционно сильна в ряде других видов спорта. «Наши спортсмены представляют регион в лыжных гонках, биатлоне, плавании, гребле. Важно, чтобы региональные спортивные школы получили дополнительный импульс развития именно сейчас, когда открывается окно возможностей для возвращения на международную арену», – заключил он.