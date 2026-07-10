Крокодилы или страусы? Летняя загадка псковского леса

17:43, 10 июля 2026, ПАИ

Вчера, 8 июля, известный псковский рыболов Андрей Кириллов прислал постоянному автору ПАИ Николаю Бесклёвному короткое видео из леса неподалёку от берега реки Желчи. Он был озадачен своей находкой. Под высокими соснами Андрей наткнулся на предмет, очень похожий на яйцо. Казалось, эка невидаль? Но его размер привёл любопытного рыболова в замешательство – оно огромное, примерно 12 × 8 сантиметров, и довольно увесистое. Если это яйцо, то чьё такое большое? Гуси-лебеди потеряли? Но они в лесу не гнездятся, а до воды и камышей с места находки сотни метров. Крокодилы или страусы в наших краях до сегодняшнего дня замечены не были, птеродактили давно вымерли. Тогда кто?

Видео: Андрей Кириллов

Подняв голову вверх, сквозь кроны деревьев Андрей едва разглядел на большой высоте что-то тёмное и широкое. Гнездо огромной птицы? Так, наверное, и есть. Но хозяева гнезда признаков присутствия не проявляли, и оставалось только догадываться. Неужели это гнездо краснокнижных орланов-белохвостов?

Эти вопросы и предположения Андрей адресовал мне. Но я ведь не орнитолог, а потому предложил ему привезти находку в Псков и вместе обратиться к знакомому учёному-специалисту из филиала научно-исследовательского института ПсковНИИОРХ. К сожалению, Андрей по каким-то причинам (возможно, возникли сложности с транспортировкой) от моего предложения отказался и после осмотра находки в кругу друзей-рыболовов отнёс яйцо туда, где его и нашёл.

Да, удивительная находка. Но ещё более удивительно, как яйцо оказалось на земле. Если выпало из гнезда, то должно было разбиться либо цепляясь за ветки, либо от удара о землю – высота ведь немаленькая, 8–10 метров. Но оно целёхонькое.

До учёных мы не добрались, но в умные книжки я заглянул, почитал. Действительно, по многим признакам это гнездо и яйцо могли принадлежать орланам-белохвостам. Но размер! В сводных таблицах учёных-орнитологов, наблюдавших в разное время за орланами в Белоруссии и на юге Псковской области, указан средний размер яйца этой птицы, и он составляет 77 × 55 миллиметров. Но в нашем случае оно в полтора раза больше!

Что ещё я вычитал: в это время (середина июля) у орланов птенцы не только должны вылупиться, но и уже покрыться перьями, а в редкие годы даже начинают летать. Яйцо под деревом с гнездом оказалось совсем недавно – не более суток, а может, и нескольких часов. Такой вывод можно сделать из того, что на нём не было ни соринки, ни травинки, ни хвоинки, да и такой деликатес в лесу не залёживается – ползающих, бегающих, летающих голодных обитателей там предостаточно.

Как яйцо оказалось под деревом? Само выпало? Это маловероятно. Орланы откладывают по одному-два яйца, очень редко по три и очень ревностно оберегают их в хорошо обустроенных гнёздах. А может они сами выбросили из гнезда это яйцо, долго не поддававшееся инкубации? Это только наше предположение. А бывает ли такое в природе, надо будет уточнить у орнитологов.

Справка:

В Псковской области орлан-белохвост – вторая по величине птица, немного уступающая по своим размерам только лебедю. Вес – до семи килограммов, размах крыльев – 2,5 метра. Гнездится в лесу на высоких деревьях в труднодоступных местах неподалёку от водоёмов. Питается рыбой (преимущественно щукой весом до одного килограмма), птицами размером меньше себя (водоплавающими и тетеревиными в том числе), мелкими зверушками, грызунами (даже бобр бывает их добычей), а также падалью. Живут орланы-белохвосты до 22–27 лет.