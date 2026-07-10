На Северо-Западе РФ скажется влияние скандинавского антициклона – «Фобос»

19:23, 10 июля 2026, ПАИ

На Северо-Западе РФ благодаря влиянию скандинавского антициклона осадков будет немного, сообщили ПАИ в метеоцентре «Фобос».

Дожди возможны лишь на периферийных участках антициклона, на больших площадях распространятся туманы, сообщили синоптики.

В субботу на большей части региона ожидается +22…+27 градусов, на юге местами около +30 градусов.

Ранее сообщалось, что грозы, ливни и жара ожидаются в Псковской области 11 июля.