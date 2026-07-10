На Северо-Западе РФ скажется влияние скандинавского антициклона – «Фобос»
На Северо-Западе РФ благодаря влиянию скандинавского антициклона осадков будет немного, сообщили ПАИ в метеоцентре «Фобос».
Дожди возможны лишь на периферийных участках антициклона, на больших площадях распространятся туманы, сообщили синоптики.
В субботу на большей части региона ожидается +22…+27 градусов, на юге местами около +30 градусов.
Ранее сообщалось, что грозы, ливни и жара ожидаются в Псковской области 11 июля.
Библиотека имени Курбатова стала площадкой форума «Объекты Всемирного наследия: достижения и опыт регионов»
Правила взаимодействия с родительским сообществом обсудили на Форуме классных руководителей в Пскове