Грозы, ливни и жара ожидаются в Псковской области 11 июля

11:24, 10 июля 2026, ПАИ

11 июля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны ливни и грозы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе местами порывистый. Температура воздуха по области: ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26 градусов.

Атмосферное давление низкое.