Грозы, ливни и жара ожидаются в Псковской области 11 июля
11 июля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны ливни и грозы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе местами порывистый. Температура воздуха по области: ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26 градусов.
Атмосферное давление низкое.
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