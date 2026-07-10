В «Единой России» предложили упростить оформление пособий

23:55, 10 июля 2026, ПАИ

В России рассматривают возможность упрощения процедуры оформления социальных выплат для семей с детьми. 10 июля заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила рассмотреть идею автоматического назначения и продления единого детского пособия.

«Прошу рассмотреть возможность автоматической процедуры назначения ежемесячного пособия на ребенка», – цитирует ТАСС Татьяну Буцкую.

Сообщается, что депутат направила письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с просьбой оценить возможность автоматизации процесса.

Буцкая подчеркнула, что текущий уровень цифровизации позволяет отказаться от ежегодного предоставления документов и продлевать выплаты на основании уже имеющихся данных. Для принятия решения можно использовать информацию из Федеральной налоговой службы и банков, считает она.