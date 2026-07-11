Новый фельдшерско-акушерский пункт ввели в эксплуатацию в Дновском районе

18:56, 11 июля 2026, ПАИ

Приёмка первого в 2026 году фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) прошла в деревне Нинково Дновского района. Объект принят в рамках масштабной программы модернизации инфраструктуры первичного звена Порховской межрайонной больницы, сообщили ПАИ в редакции районной газеты «Дновец».

В здании обустроены кабинет приёма, процедурная, зона ожидания и санузел. Помещения оснащены современным оборудованием и мебелью, предусмотрены условия для маломобильных граждан.

Главный врач Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер отметил, что расширение возможностей амбулаторной помощи в первичном звене остаётся приоритетом. «Задачи, которые ставят перед нами министерство здравоохранения – федеральное и региональное, наказы людей по народной программе «Единой России» – всё это воплощается в жизнь и делает медицинскую помощь более доступной», – подчеркнул он.

Строительство ФАПа в Нинково велось в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». В 2026 году будут смонтированы ещё три новых ФАПа в Дновском районе – в деревнях Выскодь, Заклинье и Хотовань, а также два в Порховском районе – в деревне Береза и селе Славковичи.