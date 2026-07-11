Умная спортивная площадка откроется к августу в Невельском районе

19:32, 11 июля 2026, ПАИ

Первый этап создания современной умной спортивной площадки завершён в городском парке Невельского района – полностью готово бетонное основание под монтаж спортивного оборудования. Об этом сообщил глава округа Олег Майоров в своём официальном канале на платформе MAX.

Новая площадка будет включать универсальную игровую зону с резиновым покрытием, позволяющую одновременно играть в футбол, баскетбол и волейбол, трибуны для зрителей, зону отдыха и надёжное ограждение по всему периметру. На всей территории обеспечат бесплатный Wi-Fi с соблюдением требований информационной безопасности. Уже смонтированы турники и спортивные снаряды, продолжается установка остального инвентаря.

«Уверен, она станет новой точкой притяжения для всех любителей активного образа жизни», – подчеркнул глава округа.

Все технические работы планируется завершить до 1 августа 2026 года. Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» («Спорт России») по направлению «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»