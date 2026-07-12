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Общество

День российской почты отмечают сегодня

Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечают профессиональный праздник работников почтовой связи – День российской почты, установленный указом президента РФ № 944 от 16 мая 1994 года. Об этом сообщает calend.ru.

История почтовой службы в России насчитывает около 1 000 лет, однако регулярная государственная почтовая связь появилась в эпоху Петра Великого. В 1693 году, когда была заложена первая российская судостроительная верфь, вышел указ об организации внутренней почтовой линии между Москвой и Архангельском. Реформы отрасли продолжились при Екатерине II: в 1781 году был создан Почтовый департамент, тогда же начали пересылать деньги по почте, а почтальоны стали доставлять письма на дом. Вскоре в государстве установили единые тарифы на пересылку.

Первые почтовые ящики появились в Москве и Санкт-Петербурге в 1833 году – их размещали в мелочных лавках и кондитерских. В 1837 году почту впервые отправили железнодорожным транспортом по маршруту Санкт-Петербург – Царское Село, а впоследствии её стали перевозить в специализированных вагонах и оборудованных каютах пароходов. В 1857 году в России выпустили первую почтовую марку, а через 15 лет в обращение поступили почтовые карточки. В 1874 году Россия стала одним из основателей Всемирного почтового союза.

В начале XX века для доставки корреспонденции начала использоваться авиация: сначала для служебной, а с 1922 года – для частной и заказной. В годы Великой Отечественной войны главной задачей почты стало обеспечение связи между фронтом и тылом, и именно тогда из-за нехватки конвертов и открыток появился знаменитый солдатский треугольник.

В послевоенное время развитие почтовой связи пошло по пути механизации и автоматизации, совершенствования перевозки и доставки. Постепенно почтовые отделения стали объединять в себе телеграф и телефон, организовали подписку и доставку печатных изданий, а также начали принимать коммунальные платежи, выдавать пенсии и пособия.

В 2003 году все существовавшие организации федеральной почтовой связи объединили в ФГУП «Почта России», которое с 2013 года вошло в перечень стратегических предприятий РФ. В 2019 году предприятие было реорганизовано в акционерное общество «Почта России».

Сегодня услуги почты предоставляют в 38 тысячах отделений почтовой связи. Для перевозки почты используется свыше 800 почтовых вагонов, около 18 тысяч машин, более 360 авиарейсов. Почтовики России ежегодно принимают, обрабатывают и доставляют более 2,6 миллиарда писем и около 400 миллионов посылок, а также более 500 миллионов экземпляров печатных изданий для 20 миллионов подписчиков. Объём транзакций, которые проходят через «Почту России» (пенсии, платежи и переводы), составляет 2,6 триллиона рублей в год.

Добавим, что Всемирный день почты отмечают 9 октября.

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