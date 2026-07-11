Псковичей приглашают на крестный ход вокруг города 15 июля
Традиционный крестный ход вокруг Пскова пройдет 15 июля. Об этом ПАИ сообщили в паломнической службе «Вертоград».
Сбор участников – в 10:00 у Храма Богоявления Господня по адресу: улица Герцена, 7. Часть пути участники крестного хода проделают пешком, а часть – на автобусе.
Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к общей молитве. Необходима предварительная запись проводится по телефону 8-911-899-06-06.
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