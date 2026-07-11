Псковичей приглашают на крестный ход вокруг города 15 июля

23:51, 11 июля 2026, ПАИ

Традиционный крестный ход вокруг Пскова пройдет 15 июля. Об этом ПАИ сообщили в паломнической службе «Вертоград».

Сбор участников – в 10:00 у Храма Богоявления Господня по адресу: улица Герцена, 7. Часть пути участники крестного хода проделают пешком, а часть – на автобусе.

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к общей молитве. Необходима предварительная запись проводится по телефону 8-911-899-06-06.