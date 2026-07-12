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Общество

Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов почты с праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов почтовой службы с профессиональным праздником. Поздравление он разместил в своём канале в мессенджере MAX.

  • Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов почты с праздником
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов почты с праздником
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов почты с праздником
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов почты с праздником
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов почты с праздником
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов почты с праздником
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов почты с праздником
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов почты с праздником
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов почты с праздником
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX

Глава региона подчеркнул, что в Псковской области, где насчитывается более восьми тысяч населённых пунктов, почта остаётся важной частью повседневной жизни. Почтальоны доставляют письма, посылки, пенсии и помогают жителям даже самых отдалённых деревень и посёлков оставаться на связи с близкими и получать необходимые услуги.

«Поздравляю сотрудников и ветеранов почтовой службы с профессиональным праздником! Спасибо вам за терпение, ответственность, добросовестный труд и внимательное отношение к людям. Желаю крепкого здоровья, спокойных рабочих дней, благополучия и всего самого доброго!» – написал Михаил Ведерников.

Напомним, что ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечают профессиональный праздник работников почтовой связи – День российской почты.

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