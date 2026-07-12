О грозах с усилением ветра предупредили псковичей

09:15, 12 июля 2026, ПАИ

Грозы с кратковременным усилением ветра, порывы которого могут достигать 15–18 метров в секунду, ожидаются местами по Псковской области в период с 16:00 до 19:00 сегодня, 12 июля. Информация опубликована в официальном канале РСЧС по Псковской области на платформе MAX.

Во второй половине дня в отдельных районах региона прогнозируется повышение температуры воздуха до +30 градусов.

Жителей и гостей области призывают быть внимательными и осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону экстренных служб 112.