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Общество

Энергетики перешли в режим повышенной готовности в Псковской области

Энергетики работают в режиме повышенной готовности в Псковской области. Об этом сообщается в группе «Россети Северо-Запад» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.

131 дизельный генератор общей мощностью 3,4 МВт в случае необходимости обеспечит резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

«Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня», – говорится в сообщении.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

Ранее сообщалось, что непогода идёт на Псковскую область: грозы, ливни и град ожидаются в ближайшие часы

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