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Общество

Михаил Ведерников пожелал рыбакам Псковской области щедрого клёва

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём рыбака, который отмечается во второе воскресенье июля. Поздравление он разместил в своё канале в мессенджере MAX.

  • Михаил Ведерников пожелал рыбакам Псковской области щедрого клёва
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников пожелал рыбакам Псковской области щедрого клёва
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников пожелал рыбакам Псковской области щедрого клёва
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников пожелал рыбакам Псковской области щедрого клёва
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников пожелал рыбакам Псковской области щедрого клёва
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников пожелал рыбакам Псковской области щедрого клёва
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников пожелал рыбакам Псковской области щедрого клёва
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников пожелал рыбакам Псковской области щедрого клёва
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников пожелал рыбакам Псковской области щедрого клёва
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников пожелал рыбакам Псковской области щедрого клёва
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX

Глава региона отметил, что для Псковской области, богатой реками и озёрами, рыболовство издавна было традиционным промыслом. Сегодня многие жители региона связаны с ним: для одних это работа, для других – любимое увлечение и возможность перезагрузиться после будничных забот.

«Рыбалка учит терпению, дарит тишину и помогает спокойно отдохнуть от будничных забот. Главное – помнить о бережном отношении к природе и строго соблюдать правила рыболовства», – написал Михаил Ведерников.

Губернатор пожелал всем рыбакам региона крепкого здоровья, хорошей погоды и щедрого клёва.

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