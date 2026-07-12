Михаил Ведерников пожелал рыбакам Псковской области щедрого клёва

11:29, 12 июля 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём рыбака, который отмечается во второе воскресенье июля. Поздравление он разместил в своё канале в мессенджере MAX.



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



















Глава региона отметил, что для Псковской области, богатой реками и озёрами, рыболовство издавна было традиционным промыслом. Сегодня многие жители региона связаны с ним: для одних это работа, для других – любимое увлечение и возможность перезагрузиться после будничных забот.

«Рыбалка учит терпению, дарит тишину и помогает спокойно отдохнуть от будничных забот. Главное – помнить о бережном отношении к природе и строго соблюдать правила рыболовства», – написал Михаил Ведерников.

Губернатор пожелал всем рыбакам региона крепкого здоровья, хорошей погоды и щедрого клёва.