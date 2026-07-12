Михаил Ведерников пожелал рыбакам Псковской области щедрого клёва
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём рыбака, который отмечается во второе воскресенье июля. Поздравление он разместил в своё канале в мессенджере MAX.
-
Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
-
Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
-
Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
-
Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
-
Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
-
Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
-
Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
-
Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
-
Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
-
Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
Глава региона отметил, что для Псковской области, богатой реками и озёрами, рыболовство издавна было традиционным промыслом. Сегодня многие жители региона связаны с ним: для одних это работа, для других – любимое увлечение и возможность перезагрузиться после будничных забот.
«Рыбалка учит терпению, дарит тишину и помогает спокойно отдохнуть от будничных забот. Главное – помнить о бережном отношении к природе и строго соблюдать правила рыболовства», – написал Михаил Ведерников.
Губернатор пожелал всем рыбакам региона крепкого здоровья, хорошей погоды и щедрого клёва.