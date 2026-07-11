Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Баскетбольный турнир памяти Вячеслава Маркелова прошёл в Гдовском районе

Баскетбольный турнир памяти учителя физкультуры и наставника Вячеслава Маркелова состоялся в Гдовском районе. Об этом сообщили в официальном канале администрации Гдовского муниципального округа на платформе MAX.

Фото из канала окружной администрации в MAX

На площадку вышли бывшие ученики и воспитанники Вячеслава Маркелова. Участники турнира не только приняли участие в состязании, но и поделились тёплыми воспоминаниями, которые их объединяют. Особенным моментом стало выступление супруги Вячеслава — её слова тронули всех присутствующих, а подарки от семьи стали приятным сюрпризом для гостей.

Итогом турнира стало награждение победителей. Звание лучшего бомбардира получил Павел Игнатьев, которому вручили почётный сертификат от председателя местного Собрания депутатов Ольги Галаховой.

«Спасибо всем участникам за игру, за эмоции и уважение к памяти нашего дорогого тренера! Такие встречи объединяют поколения и делают нашу жизнь ярче», – отметили в администрации.

Как сообщили ранее в группе Гдовской средней общеобразовательной школы, Вячеслав Маркелов посвятил свою жизнь спорту и воспитанию молодежи. Будучи учителем физической культуры и тренером по баскетболу и волейболу, он вырастил десятки спортивных команд и сотни талантливых спортсменов. Его ученики неоднократно становились победителями городских и областных соревнований.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






11 июля 2026

Псковичей приглашают на крестный ход вокруг города 15 июля
11 июля 2026

Баскетбольный турнир памяти Вячеслава Маркелова прошёл в Гдовском районе
11 июля 2026

Почти половину магазинов Псковской области составляют минимаркеты – Псковстат
11 июля 2026

АЗС «Татнефть»​ возобновили работу в Пскове – Михаил Ведерников
11 июля 2026

Первая торжественная церемония имянаречения прошла в Пустошкинском районе
11 июля 2026

Великолучанка Светлана Размыслович стала лауреатом премии имени Лермонтова
11 июля 2026

Магнитная буря накроет Псковскую область 12 июля
11 июля 2026

Михаил Ведерников: В Псковскую область стало поступать больше топлива

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...