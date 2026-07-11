Баскетбольный турнир памяти Вячеслава Маркелова прошёл в Гдовском районе

23:42, 11 июля 2026, ПАИ

Баскетбольный турнир памяти учителя физкультуры и наставника Вячеслава Маркелова состоялся в Гдовском районе. Об этом сообщили в официальном канале администрации Гдовского муниципального округа на платформе MAX.

На площадку вышли бывшие ученики и воспитанники Вячеслава Маркелова. Участники турнира не только приняли участие в состязании, но и поделились тёплыми воспоминаниями, которые их объединяют. Особенным моментом стало выступление супруги Вячеслава — её слова тронули всех присутствующих, а подарки от семьи стали приятным сюрпризом для гостей.

Итогом турнира стало награждение победителей. Звание лучшего бомбардира получил Павел Игнатьев, которому вручили почётный сертификат от председателя местного Собрания депутатов Ольги Галаховой.

«Спасибо всем участникам за игру, за эмоции и уважение к памяти нашего дорогого тренера! Такие встречи объединяют поколения и делают нашу жизнь ярче», – отметили в администрации.

Как сообщили ранее в группе Гдовской средней общеобразовательной школы, Вячеслав Маркелов посвятил свою жизнь спорту и воспитанию молодежи. Будучи учителем физической культуры и тренером по баскетболу и волейболу, он вырастил десятки спортивных команд и сотни талантливых спортсменов. Его ученики неоднократно становились победителями городских и областных соревнований.