Непогода идёт на Псковскую область: грозы, ливни и град ожидаются в ближайшие часы

11:07, 12 июля 2026, ПАИ

Ухудшение погодных условий ожидается в Псковской области сегодня, 12 июня.

«Грозы с кратковременным усилением ветра, порывы 15-20 метров в секунду, местами ливни, град, ожидаются начиная с восточных районов области в ближайшие два часа, с распространением на западные районы области во второй половине дня», – сообщается в официальном канале РСЧС по Псковской области на платформе MAX.

Жителей и гостей области призывают быть внимательными и осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону экстренных служб 112.