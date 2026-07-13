Павел Шаптала: Решения по ключевой ставке принимаются в режиме точной настройки

09:37, 13 июля 2026, ПАИ

В июне Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых. О том, что это значит для экономики нашего региона, бизнеса и простых псковичей, рассказал начальник Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Павел Шаптала.

– Павел Владимирович, Банк России недавно снова снизил ключевую ставку, теперь она 14,25%. Скажите, а зачем вообще её так высоко поднимали, до 21%? Может, можно было обойтись без этих мучений для бизнеса и ипотечников?

– Действительно, в конце 2024 года ставка была на исторически самом высоком уровне – 21% годовых. Это стало ответом на увеличивающуюся инфляцию и высокие инфляционные ожидания. Повышение ставки тогда было вынужденной, но жизненно необходимой «горькой таблеткой». Представьте, что инфляция – это высокая температура. Если её не сбивать, она сожжет организм – обесценит зарплаты, пенсии, сбережения. Да, высокая ставка сделала кредиты дорогими. Но посмотрите с другой стороны – вклады стали выгодными. Люди начали больше копить и меньше брать в долг.

В итоге спрос охладился и цены перестали разгоняться – высокая ключевая ставка сработала. По итогам 2025 года инфляция снизилась до 5,6% – самого низкого уровня за последние пять лет.

Если бы мы не подняли ключевую ставку тогда, сейчас бы мы имели двузначную инфляцию.

– Мы видим, что цены в магазинах продолжают расти, хотя вроде бы вы говорите, что инфляция замедляется. Почему так происходит и когда мы наконец почувствуем, что жить стало легче?

– Сразу оговорюсь: мы не стремимся «заморозить» цены. На самом деле это даже навредило бы экономике и в конечном итоге нам с вами. Экономика живая, спрос меняется, издержки у производителей, которые подстраиваются под изменения спроса, растут. Небольшой рост цен нужен для развития.

Наша задача, чтобы этот рост цен был умеренным и предсказуемым (вблизи 4% в год). И когда мы говорим, что инфляция замедляется, – это не значит, что цены перестают расти или даже снижаются, нет, цены продолжают расти, но не так сильно, как ранее. Например, в мае прошлого года годовая инфляция в Псковской области была 10,13%, а в мае этого – уже 5,46%. То есть темп роста цен замедлился. Да, это еще пока выше нашей цели, но мы к ней поступательно движемся.

Вы верно подметили, что цены на некоторые товары и услуги в регионе действительно выросли. И поэтому может показаться, что цены в целом выросли сильнее, чем рассчитал Росстат. Это связано с тем, что Росстат считает инфляцию по всей потребительской корзине, а в нее входит более 550 самых разных товаров и услуг, а мы все ориентируемся на цены тех товаров, которые покупаем лично. Это называется личная инфляция. Например, человек, который не ест сахар, не замечает роста цен на него. Но это заметит тот, кто любит выпить чай с сахаром или печет дома пироги.

Кроме того, очень сильно на восприятие цен влияет и наша с вами психология. Мы всегда ощущаем и запоминаем скачок цен, но вот их снижение часто остается незамеченным. Например, дешевле, чем в прошлом году, в Псковской области стоят подержанные иномарки, персональные компьютеры, средства связи и электротовары. Дешевле стали и отдельные продукты: масло, сыр, плодоовощная продукция. Чаще всего люди ощущают рост цен выше фактического, но это нормально.

Могу сказать точно, что жить станет легче, когда инфляция будет низкой и стабильной, вблизи 4% в год. А по прогнозу Банка России, произойдет это в следующем году.

– Почему нельзя снижать ставку быстрее? Вот снизили до 14,25%, а кредиты всё равно дорогие. Когда это дойдёт до простого человека и бизнеса?

– Несмотря на продолжающийся цикл смягчения, само снижение ключевой ставки не происходит в режиме «автопилота». Каждое решение принимается советом директоров Банка России на основе анализа большого объема информации – об экономике, инфляции, инфляционных ожиданиях. Кроме того, оценивается и информация, поступающая из всех регионов России, в том числе и из Псковской области.

Быстрое снижение ключевой ставки в текущих экономических условиях было бы преждевременным и неоправданным. Несмотря на то что перегрев экономики практически исчерпан, то есть рост спроса уже примерно соответствует возможностям расширения предложения, инфляция остается выше цели, в том числе и её устойчивая часть. Существенно возросли проинфляционные риски, кроме того, мы все еще наблюдаем повышенные инфляционные ожидания. Это все говорит о том, что люди и бизнес после четырех лет высокой инфляции пока не верят, что цены перестанут расти так быстро.

В случае если мы резко снизим ставку, общий спрос, в том числе за счет кредитных средств, снова вырастет, и мы вернемся к высокой инфляции. А нашу прошлую работу придется начинать заново. Соответственно, наша задача – обеспечить плавный и контролируемый возврат к балансу спроса и предложения, гарантирующий долгосрочную ценовую стабильность.

Таким образом, дальнейшая траектория ключевой ставки будет зависеть от развития ситуации в экономике, убедительности замедления инфляции.

Теперь отвечу на вторую часть вопроса, относительно того, когда будут доступны кредиты. Начну с того, что кредитование не останавливалось даже в период еще большей ключевой ставки. Более того, Банк России и не стремился его остановить. Наша цель – это умеренный рост, не разгоняющий инфляцию. Если мы посмотрим на статистику по Псковской области, то увидим, что за год по состоянию на 1 мая 2026 года задолженность населения перед банками выросла на 3,6%, а бизнеса – на 8,8%.

На кредитные ставки в гораздо большей степени влияет не текущий уровень ключевой ставки, а ожидания будущей инфляции, ведь именно их банки закладывают в стоимость кредита. И как только мы приведем инфляцию к цели и закрепим её там, то вслед за её снижением уменьшатся и ставки по кредитам.

Смотрите сами, процентные ставки в вашем регионе по краткосрочным кредитам бизнесу снизились с пиковых 25% в конце 2024 года до 15,1% в апреле 2026 года, а стоимость долгосрочных кредитов только за последний год снизилась с 18,1% до 14,2%. Для людей кредиты тоже становятся дешевле.

– Вы сказали, что более резкому снижению ключевой ставки препятствуют в том числе проинфляционные риски. Расскажите, что может спровоцировать рост цен?

– Мы отмечаем, что существенно возросли риски, связанные с возможными изменениями в бюджетной политике. Сейчас мы ждем уточненных параметров бюджета и будем учитывать это в своих решениях.

Кроме того, вызывает опасения и ситуация на топливном рынке. Топливо дорожает, бензин – важный маркер для людей. Правительство принимает меры, но на восстановление предложения может потребоваться время. Удорожание бензина может иметь и вторичные эффекты, прежде всего на инфляционные ожидания. Здесь мы тоже будем оценивать вклад этого фактора в инфляцию.

Со стороны внешних условий важный риск – ситуация на Ближнем Востоке. Если конфликт затянется, негативные эффекты для российской экономики будут расти. Последствия, вызванные глобальным ростом издержек, могут оказаться сильнее, чем преимущества, полученные от увеличения экспорта и укрепления рубля.

– Инфляция замедляется, ключевая ставка снижается. Но и ставки по депозитам тоже снижаются. По-прежнему ли выгодно держать деньги на депозитах в банке и много ли жители нашего региона сберегли? Может, лучше снять всё наличными и держать «под матрасом»?

– Если говорить об абсолютных цифрах, то на счетах жителей Псковской области, с учетом средств на счетах эскроу, на 1 мая 2026 года было 171,2 млрд руб., это на 26,4 млрд руб., или 18,3%, больше, чем было годом ранее. Такой динамике способствовали высокие ставки по депозитам. Например, весной средневзвешенные процентные ставки по депозитам составили в Псковской области около 13%.

Вклады сейчас не только защищают сбережения, но даже позволяют и зарабатывать. Оценивая реальную доходность вклада, надо учитывать не прошлую инфляцию, а будущую.

В любом случае хранить деньги дома наличными – значит гарантированно терять деньги из-за инфляции. И не стоит забывать, что средства в банке до 1,4 млн руб. застрахованы государством. А значит, вклад в банке – это не только выгодно, но и безопасно.

– Несмотря на то что ставки по кредитам снижаются, они все равно высокие и оформить ипотеку с такой стоимостью кредита практически нереально. Остается одна надежда на льготный ипотечный кредит, условия по которому постоянно ужесточаются. И Банк России тоже выступает против льготной ипотеки. Почему?

– Сразу хочу отметить, что Банк России не против поддержки граждан как таковой, а против тех инструментов, которые, будучи эффективными в кризис, на долгосрочном горизонте приносят больше вреда, чем пользы.

Здесь довольно показательным является пример все той же массовой безадресной льготной ипотеки, о которой вы говорите. И мы помним, к чему она привела – к значительному росту цен на жильё. В результате, даже несмотря на низкие ставки по ипотечному кредиту, выгода для покупателя исчезла. Потому что сами квартиры стали дороже! Это ухудшает условия для тех, кто не может получить льготный кредит.

Кроме того, программы льготного ипотечного кредитования требуют значительного бюджетного финансирования. Разницу между льготной (например, 6%) и рыночной (например, 20%) ставкой государство вынуждено компенсировать. То есть за все эти льготные программы платим мы с вами – налогоплательщики.

А ведь эти средства могли бы быть направлены на развитие инфраструктуры, социальные нужды, науку и образование – то есть на решение задач, которые действительно повышают долгосрочный потенциал экономики.

Доступными же для всех ипотечные кредиты делает стабильно низкая инфляция. В 2017–2020 годах, когда годовая инфляция у нас в стране была близка к 4%, ставки по ипотеке опускались ниже 10% и без всяких льготных программ. То есть любой человек мог взять ипотечный кредит по такой ставке.

– Тогда можете сказать нашим читателям, когда же ждать эту стабильно низкую инфляцию?

– Мы делаем все, чтобы этот период настал как можно раньше. По нашему прогнозу, инфляция в 2027 году и далее будет находиться на целевом уровне – вблизи 4%.