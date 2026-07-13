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Общество

Росгвардия подвела итоги работы с оружием и охраной в Псковской области

Рабочее совещание, на котором подвели итоги деятельности центра лицензионно-разрешительной работы и отделения государственного контроля за первое полугодие 2026 года, состоялось в Управлении Росгвардии по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Во время совещания отметили положительные результаты лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля в регионе, а также обозначили проблемные вопросы, определили первоочередные задачи и пути их наиболее эффективного решения.

С начала года от граждан и юридических лиц поступило около шести тысяч заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере оборота гражданского оружия и осуществления частной охранной деятельности.

Также на учёте в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Росгвардии состоит более 16 тысяч граждан, владеющих более чем 32 тысячами единиц оружия.

Кроме того, во время проведения контрольных мероприятий за нарушения законодательства росгвардейцы аннулировали 217 лицензий и разрешений на право владения оружием. В рамках контроля за соблюдением законодательства о частной охранной деятельности сотрудники Росгвардии провели 209 проверок и выявили 27 правонарушений.

Также сотрудники отделения государственного контроля во время семи проверок объектов топливно-энергетического комплекса выявили 16 нарушений обязательных требований антитеррористической защищённости, два юридических лица и два должностных привлекли к административной ответственности.

Проведено 19 комиссий по периодическим проверкам в отношении более 523 работников подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств.

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