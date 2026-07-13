Эксперты Минпросвещения объяснили, чем опасно «бежевое» детство

10:37, 13 июля 2026, ПАИ

Тренд так называемых «бежевых мам», предполагающий почти полный отказ от ярких цветов в одежде, игрушках и оформлении детского пространства, может негативно сказаться на развитии ребенка. Об этом сообщили эксперты Минпросвещения России, пишет РИА Новости.

Специалисты напомнили, что уже примерно с 20-го дня жизни младенцы начинают различать основные цвета. В дальнейшем формирование устойчивого цветовосприятия происходит одновременно с развитием речи и мышления.

По мнению экспертов, если ребенок познает окружающий мир преимущественно через черно-белые или однотонные изображения, у него могут сформироваться искаженные представления о цветах.

В Минпросвещения отметили, что отказ от ярких оттенков из-за опасений перегрузить нервную систему противоречит естественным потребностям развития ребенка. При этом специалисты подчеркнули, что и чрезмерная цветовая стимуляция нежелательна: слишком яркие, искусственные оттенки могут вызывать раздражение и снижать концентрацию внимания.

Эксперты рекомендуют соблюдать баланс, используя в окружающей ребенка среде разнообразные естественные цвета, которые способствуют полноценному развитию восприятия, речи и мышления.