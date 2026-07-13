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Общество

Онищенко: Возраст молодёжи должен расти вместе с продолжительностью активной жизни

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко поддержал идею повысить верхнюю границу молодежного возраста в России до 40 лет. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

По словам Онищенко, возраст молодежи – это динамический показатель, который должен меняться по мере увеличения продолжительности активной жизни и улучшения состояния здоровья населения.

«Почему не продлить этот молодежный возраст? В 40 лет еще семьи создают, а он уже будет стариком, что ли? Это динамическая величина. Она определяется не чьими-то желаниями, а состоянием здоровья человека, которое мы можем объективно оценивать», – отметил академик.

Он также поддержал ранее высказанную министром здравоохранения России Михаилом Мурашко идею о возможном повышении возраста молодежи до 40 лет. Онищенко напомнил, что ранее к молодежи относили граждан до 30 лет, а сейчас верхняя граница составляет 35 лет включительно.

По мнению академика, современные люди значительно дольше сохраняют физическую и интеллектуальную активность, поэтому при хорошем состоянии здоровья способны эффективно работать и после 65 лет.

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