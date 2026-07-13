Псковский музей опубликовал расписание работы объектов на 13 и 14 июля

10:10, 13 июля 2026, ПАИ

Псковский музей-заповедник опубликовал график работы своих объектов на 13 и 14 июля.

В понедельник, 13 июля, выходной день объявлен в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря, главном здании Псковского музея-заповедника, картинной галерее, Поганкиных палатах, Мемориальном музее-квартире Юрия Спегальского, Музее-квартире Владимира Ленина, музеях-усадьбах Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и Софьи Ковалевской, а также в Музее истории города Печоры.

При этом для посетителей открыты ансамбль Псковского кремля с экспозициями и выставками, Двор Постникова, Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза), где работает выставка «Кто в доме хозяин» и проходят мастер-классы, Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла» и Покровская башня.

Во вторник, 14 июля, выходной день будет у Двора Постникова, Палат у Сокольей башни (Дома Ксендза), Мемориального музея-квартиры Юрия Спегальского и Музея-квартиры Владимира Ленина.

В музее рекомендуют учитывать изменения графика при планировании посещения экспозиций.