Как избежать «зуда купальщика», объяснили псковичам

10:53, 13 июля 2026, ПАИ

Как избежать «зуда купальщика», объяснили жителям Псковской области в кожно-венерологическом диспансере. Об этом сообщается в официальной группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

С наступлением тепла у дерматологов традиционно растёт число пациентов с церкариозом. В народе его называют «зуд купальщика», а в медицине встречается термин «шистосоматидный дерматит», пояснили в медучреждении.

По словам специалистов, заболевание вызывают личинки (церкарии) плоских червей. Они обитают в водоёмах со стоячей водой, где есть обильная растительность и водоплавающие птицы (утки, лебеди) – именно они служат окончательными хозяевами паразитов. При этом человек для церкарий – случайный хозяин: личинки пытаются проникнуть в кожу, но в человеческом организме не развиваются и погибают. Однако их гибель вызывает воспалительную реакцию, аллергический ответ, сильный зуд, покраснения, а иногда и мелкие волдыри. Иногда к этому добавляются общие симптомы: повышение температуры, сухой кашель, головокружение.

Чтобы снизить риски заболевания, следует выбирать для купания реки с проточной водой или оборудованные пляжи, где воду регулярно очищают.

Псковичам рекомендуют избегать мелких озёр, прудов с илистым дном, густыми зарослями и большим скоплением птиц. Кроме того, необходимо ограничить время в воде, так как длительное пребывание увеличивает шанс контакта с личинками.

После купания следует сразу же энергично вытереть кожу сухим полотенцем, так как механическое трение помогает убрать церкарий, которые уже начали внедряться. Затем рекомендуется сменить промокшую одежду и принять душ с мылом.

Также можно создать барьер – перед заходом в воду нужно нанести на открытые участки кожи водостойкий солнцезащитный крем, он образует плёнку, которая затруднит прикрепление личинок.

Специалисты отмечают, что не следует ходить босиком по прибрежной траве и растительности у воды, так как личинки могут проникнуть через кожу стоп.

Если же после купания появился зуд, покраснения или сыпь, не нужно их расчёсывать – можно занести бактериальную инфекцию. При сильном зуде, появлении нагноений или ухудшении общего состояния необходимо обратиться к дерматологу.