Дедовичи присоединились к акции ЕР по сбору книг

10:03, 13 июля 2026, ПАИ

В Дедовичах партийцы и жители поселка присоединились к акции по сбору книг для школьных библиотек, сообщили ПАИ в региональном отделении партии «Единая Россия».

Секретарь местного отделения партии Борис Васильев отсортировал из своей домашней библиотеки и подготовил для школьников 56 книг. Член партии Вера Федорова также отобрала из домашних запасов 47 экземпляров. В их числе – произведения для внеклассного чтения, литература из школьной программы и познавательные издания. К важной инициативе присоединились и другие неравнодушные жители поселка Дедовичи, которые подготовили литературу из своих домашних библиотек для юных читателей.

Напомним, акция по сбору литературы для школьных библиотек муниципальных округов Псковской области продлится до 31 июля. Проект реализуется «Единой Россией» совместно с фондом «Земляки» и при поддержке регионального отделения Союза машиностроителей России. Особенно нужны произведения школьной программы, книги для внеклассного чтения, энциклопедии, познавательная литература и учебные издания в хорошем состоянии.



Пункты приема – общественные приемные «Единой России».