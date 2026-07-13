Прогрев до 27 градусов: барический гребень определит погоду на Северо-Западе

10:48, 13 июля 2026, ПАИ

Температурный режим с низкой вероятностью осадков поддержит на Северо-Западе России барический гребень. Об этом пишет метеоцентр «Фобос».

Гребень протянулся от центра антициклона над Северной Атлантикой. Метеоявление принесёт небольшую или переменную облачность и длинный световой день.

Всё это будет способствовать солнечному прогреву до +23…+27 градусов, на севере региона – от +15 до +20 градусов.