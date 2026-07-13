Прогрев до 27 градусов: барический гребень определит погоду на Северо-Западе
Температурный режим с низкой вероятностью осадков поддержит на Северо-Западе России барический гребень. Об этом пишет метеоцентр «Фобос».
Гребень протянулся от центра антициклона над Северной Атлантикой. Метеоявление принесёт небольшую или переменную облачность и длинный световой день.
Всё это будет способствовать солнечному прогреву до +23…+27 градусов, на севере региона – от +15 до +20 градусов.
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