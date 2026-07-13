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День двенадцати апостолов отмечают 13 июля: традиции, приметы и запреты

Православные верующие 13 июля отмечают Собор славных и всехвальных двенадцати апостолов – праздник, посвященный ближайшим ученикам Иисуса Христа. Истории их жизни и служения изложены в Евангелии и книге «Деяния святых апостолов».

Фото: ПАИ

К двенадцати апостолам относятся Петр, Андрей Первозванный, Иоанн Богослов, Иаков Заведеев, Филипп, Варфоломей, Матфей, Иаков Алфеев, Фома, Фаддей, Симон Кананит и Иуда Искариот. После предательства Иуды его место занял апостол Матфий.

На Руси этот день считался праздником разгара лета. Крестьяне отправлялись на сенокос в лучших одеждах, а после работы устраивали народные гулянья. В некоторых губерниях существовал необычный обычай: из соломы делали куклу, наряжали ее в сарафан, украшали бусами, носили по селу с песнями, а затем раздевали и бросали в реку.

Еще одной традицией было окрашивание яиц в желтый цвет. Ими обменивались с родными и соседями, а также готовили различные блюда. Особенно популярными считались разные виды яичницы – с сыром, зеленым луком, хлебом, ветчиной и даже сельдью.

С этим днем связаны и народные приметы. Если после Петрова дня продолжала куковать кукушка, ожидали долгого и теплого лета, а поздней осенью – позднего снега. В это время также начинали готовиться к жатве, приговаривая: «На Петра овес до половины дорос».

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