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Общество

Псковичам напомнили о необходимости уплаты взноса на капитальный ремонт

Псковичам напомнили о необходимости уплаты взноса на капитальный ремонт. В соответствии со ст. 169 ЖК РФ все собственники помещений в многоквартирных домах обязаны ежемесячно вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества. Однако каждый 15-й абонент имеет задолженность.

Из-за большой задолженности по взносам региональный оператор ведет претензионно-исковую работу с 2015 года.

Жители Пскова и Псковской области могут оформить получение квитанций на электронную почту. Чтобы оформить получение квитанций в электронном виде, нужно заполнить заявление; приложить копию документа, подтверждающего право собственности на помещение в многоквартирном доме; отправить эти документы на официальную электронную почту регионального оператора (info@fkr60.ru) или в личные сообщения в группу «ВКонтакте».

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