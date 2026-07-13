Псковичам напомнили о необходимости уплаты взноса на капитальный ремонт

09:57, 13 июля 2026, ПАИ

Псковичам напомнили о необходимости уплаты взноса на капитальный ремонт. В соответствии со ст. 169 ЖК РФ все собственники помещений в многоквартирных домах обязаны ежемесячно вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества. Однако каждый 15-й абонент имеет задолженность.



Из-за большой задолженности по взносам региональный оператор ведет претензионно-исковую работу с 2015 года.



Жители Пскова и Псковской области могут оформить получение квитанций на электронную почту. Чтобы оформить получение квитанций в электронном виде, нужно заполнить заявление; приложить копию документа, подтверждающего право собственности на помещение в многоквартирном доме; отправить эти документы на официальную электронную почту регионального оператора (info@fkr60.ru) или в личные сообщения в группу «ВКонтакте».