После непогоды в Псковской области с ЛЭП убрали 164 упавших дерева

16:29, 13 июля 2026, ПАИ

В Псковской области продолжают устранять последствия циклона, который принёс в регион ливни, грозы и сильный ветер. После непогоды специалисты уже убрали с линий электропередачи 164 упавших дерева, сообщили ПАИ в компании «Россети».

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» продолжает работать в особом режиме. В ликвидации последствий стихии круглосуточно задействовано 79 аварийных бригад и 79 единиц специальной техники.

Энергетики напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности. При обнаружении оборванных проводов запрещено приближаться к ним ближе чем на восемь метров и пытаться самостоятельно восстановить электроснабжение.

О повреждениях линий электропередачи и перебоях с электричеством можно сообщить по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220 для мобильных телефонов.