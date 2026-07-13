Девять партий заражённых цветов уничтожат в Псковской области
Заражённые партии цветов уничтожат в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
На складах временного хранения в Псковской области во время карантинного фитосанитарного контроля девяти импортных партий цветов (гвоздик, роз, гипсофил) в количестве 7,7 тысячи штук выявили живые имаго насекомого, по морфологическим признакам схожего с карантинным вредным организмом.
Цветы были выращены в Нидерландах, Эквадоре, Колумбии и Кении.
По результатам лабораторных исследований в импортных цветах подтвердили наличие западного цветочного трипса.
Выпуск заражённых цветов на территорию России запретили, по решению собственников подкарантинную продукцию уничтожат.
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