Девять партий заражённых цветов уничтожат в Псковской области

17:51, 13 июля 2026, ПАИ

Заражённые партии цветов уничтожат в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На складах временного хранения в Псковской области во время карантинного фитосанитарного контроля девяти импортных партий цветов (гвоздик, роз, гипсофил) в количестве 7,7 тысячи штук выявили живые имаго насекомого, по морфологическим признакам схожего с карантинным вредным организмом.

Цветы были выращены в Нидерландах, Эквадоре, Колумбии и Кении.

По результатам лабораторных исследований в импортных цветах подтвердили наличие западного цветочного трипса.

Выпуск заражённых цветов на территорию России запретили, по решению собственников подкарантинную продукцию уничтожат.