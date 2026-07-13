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Черничный сезон: псковичам напомнили правила сбора и хранения ягод

В лесах Псковской области начался сезон черники. В связи с этим Роспотребнадзор напомнил жителям региона, как правильно собирать, выбирать и хранить ягоды, чтобы они принесли пользу здоровью.

Фото: Юлия Алексеева-Романова

Специалисты отмечают, что черника богата антиоксидантами, витаминами С и Р, укрепляет сосуды, содержит дубильные вещества, благоприятно влияющие на пищеварение, а также отличается низкой калорийностью – всего 57 килокалорий на 100 граммов.

При этом в ведомстве развеяли распространённый миф о том, что черника способна восстановить зрение. По словам специалистов, ягода действительно содержит полезные для глаз витамины, улучшает кровоснабжение тканей и помогает снизить зрительное утомление, однако вылечить близорукость или другие нарушения зрения не может.

Особое внимание Роспотребнадзор советует уделять месту сбора. Черника способна накапливать содержащийся в почве радиоактивный цезий-137, поэтому собирать её рекомендуется вдали от автомобильных дорог, промышленных предприятий и свалок. Лучше отправляться в лес в сухую погоду – ягоды, собранные после дождя, быстрее мнутся и портятся.

При покупке черники специалисты рекомендуют выбирать ягоды темно-синего цвета с характерным сизым налётом, который свидетельствует об их свежести. Кроме того, продавец должен иметь документы, подтверждающие качество продукции. Покупать ягоды на стихийных придорожных рынках не стоит.

Мыть чернику рекомендуется только непосредственно перед употреблением, иначе она быстро испортится. Для длительного хранения лучше всего подходят заморозка или сушка при температуре не выше 50 градусов.

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