На месте пустыря в Палкино появился сквер

16:14, 13 июля 2026, ПАИ

В Палкино завершилось благоустройство нового общественного пространства. На пересечении улиц Заречной и Набережной открылся сквер, созданный в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Ещё недавно на этом месте находился заброшенный участок, заросший травой. Теперь здесь оборудовано современное пространство для отдыха жителей всех возрастов.

В ходе работ подрядчик вымостил пешеходные дорожки брусчаткой, установил бортовой камень и оформил площадку с использованием габионов. Для удобства посетителей на склоне смонтировали лестницу, а в центре сквера появилась зона отдыха со столом и скамейками, где уже могут собираться семьи и компании друзей.

Кроме того, территорию озеленили: откосы спланировали и засеяли газонной травой. После того как она взойдёт, сквер станет ещё более комфортным местом для прогулок.

Общественное пространство уже открыто для посетителей. На территории также установлена табличка с QR-кодом, с помощью которого жители могут оставить отзыв о благоустройстве и оценить результат выполненных работ.