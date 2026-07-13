МЧС: Хранить бензин в квартире, на балконе и в подвале запрещено

16:04, 13 июля 2026, ПАИ

Главное управление МЧС России по Псковской области напомнило жителям региона о правилах безопасного хранения горюче-смазочных материалов. В ведомстве подчеркнули, что нарушение этих требований может привести к пожару.

Спасатели рекомендуют хранить бензин, дизельное топливо, моторные масла и другие горючие жидкости только в герметичной таре, специально предназначенной для таких веществ. Использовать для этих целей пищевые бутылки или емкости неизвестного происхождения нельзя.

Хранить топливо следует в хорошо проветриваемых помещениях или специально оборудованных местах, вдали от открытого огня, отопительных приборов и прямых солнечных лучей. При этом размещать горючие жидкости в жилых домах, квартирах, на балконах и в подвалах запрещено.

В МЧС также призвали не курить и не пользоваться открытым огнём рядом с местами хранения и заправки техники, не допускать пролива топлива и при необходимости сразу убирать его с помощью негорючих впитывающих материалов.

Кроме того, места хранения ГСМ должны быть недоступны для детей и посторонних. Рядом рекомендуется держать исправный огнетушитель и регулярно проверять срок его годности. Если появился запах топлива или обнаружилась утечка, необходимо немедленно устранить неисправность, исключив любые источники воспламенения.

При возникновении пожара следует незамедлительно звонить по телефонам 101 или 112.