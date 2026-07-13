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Россиян предупредили о риске спутать депрессию с другими нарушениями

Продажи антидепрессантов в России выросли на 22 % за первый квартал 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич. По её словам, такая динамика делает заметнее не только тему депрессии, но и риск принять за неё состояния, связанные с другими нарушениями в организме.

Фото: ПАИ

По словам врача, жалобы на упадок сил, безразличие, повышенную тревожность и истощение зачастую получают первое, лежащее на поверхности объяснение – стресс, эмоциональное выгорание либо депрессия. В ряде случаев пациенту действительно требуется помощь психиатра или психотерапевта. Однако, по словам специалиста, аналогичная клиническая картина способна развиваться при дисфункциях организма, которые невозможно выявить, опираясь исключительно на субъективные ощущения.

Некоторые патологии у людей могут проявляться одинаково: снижается работоспособность, ухудшается концентрация внимания, появляются тревожность или равнодушие. За этими симптомами, как уточнила эксперт, нередко скрываются анемия, железодефицит, нехватка витаминов D или B12, расстройства функций щитовидной железы, хроническое воспаление, нарушения углеводного обмена, отклонения в уровне кортизола или магния.

Врач пояснила, что патологии щитовидной железы часто дают симптоматику, которую легко спутать с эмоциональным истощением. Анемия и недостаток железа, в свою очередь, ведут к снижению концентрации, раздражительности и ощущению внутренней пустоты, а дефицит витамина B12 провоцирует утомляемость, апатию и рассеянность.

Особое внимание собеседница издания уделила витамину D. У россиян его недостаток развивается легко, поскольку многим не хватает солнечного света, а покрыть потребность исключительно за счёт питания почти невозможно. При этом восполнить дефицит через загар, по словам специалиста, также не удастся. Выраженная нехватка витамина D может сопровождаться усталостью, снижением жизненного тонуса, мышечной слабостью и тяжёлыми психоэмоциональными состояниями.

Вместе с тем она предостерегла от превращения этого витамина в средство «от депрессии»: при подтверждённом депрессивном расстройстве коррекция дефицита необходима, но она не подменяет собой ни врачебную, ни иную специализированную помощь. Эксперт добавила, что дефицит витамина D сопряжён с ухудшением психического состояния и способен препятствовать эффективной терапии.

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