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Белое пианино и дымовая машина: новое оборудование появилось в Центре досуга и культуры Гдова

Техническая база Центра досуга и культуры города Гдова пополнилась новой аппаратурой и музыкальными инструментами. Об этом ПАИ сообщили в редакции газеты «Гдовская заря».

Фото: Центр досуга и культуры Гдова

Обновить материально-техническую базу удалось с помощью субсидии из регионального бюджета.

Закуплены световое оборудование для зрительного зала и дымовая машина, а также колонки, усилитель звука, микшерный пульт, мониторы, ноутбуки, радиосистемы и другое оборудование. В числе приобретений – белое пианино.

Обновлена и зона ожидания в фойе: установлены небольшие диванчики. Для мероприятий на улице закупили стулья, удобные в переноске и хранении. Как отметили в учреждении, они позволяют быстро превратить площадку в зал под открытым небом.

«Благодарим за возможность обновить оборудование наших старших коллег – министерство культуры Псковской области. Субсидия по региональной государственной программе «Культура, сохранение культурного наследия» помогла нам закрыть часть потребностей, которые для нас были несбыточными мечтами. На данный момент все новинки активно используются специалистами учреждения», – отметила директор центра Мария Рыбакова.

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