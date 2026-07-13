По пути на форум делегаты Народного фронта помогли пострадавшим в ДТП в Великих Луках

17:11, 13 июля 2026, ПАИ

Делегация Народного фронта из Псковской области, направлявшаяся на форум «Всё для Победы!», оказала помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.

12 июля около 07:00 на федеральной трассе столкнулись два автомобиля. В результате аварии водитель одного из транспортных средств оказался зажат в салоне. Делегаты форума Народного фронта, ставшие очевидцами происшествия, незамедлительно остановились и приступили к оказанию помощи.

В ликвидации последствий ДТП приняли участие руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко, координатор молодёжки Народного фронта Максим Барканов, а также член регионального штаба Народного фронта в Псковской области, главный врач Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев.

Они помогли извлечь пострадавшего водителя из автомобиля и оказали первую медицинскую помощь до прибытия и совместно с бригадами скорой помощи и МЧС.