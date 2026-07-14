Каждый седьмой пскович готов уволиться вслед за начальником

09:01, 14 июля 2026, ПАИ

Лишь 14% работающих жителей Пскова готовы уволиться вслед за своим непосредственным руководителем. Такие результаты показал опрос сервиса SuperJob.

Так, 4% респондентов заявили, что однозначно покинут компанию, если уйдёт их начальник, ещё 10% скорее склоняются к такому решению. В то же время большинство участников опроса – 86% – менять место работы из-за ухода руководителя не собираются. Из них 47% скорее останутся в компании, а 39% уверены в этом полностью.

Исследование также показало, что возраст влияет на отношение к подобной ситуации. Среди сотрудников моложе 35 лет готовы уйти вслед за начальником 20% опрошенных, тогда как среди работников старше 45 лет таких оказалось лишь 10%.

Кроме того, аналитики отметили связь с уровнем дохода. Реже всего желание сменить работу вслед за руководителем выражали псковичи с зарплатой от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. Среди работников с более низким или, наоборот, более высоким доходом готовность к такому шагу оказалась выше.