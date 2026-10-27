Партия ветчины из Сан-Марино не прошла проверку на госгранице в Псковской области

18:15, 27 октября 2026, ПАИ

Ветеринарный контроль партии готовой мясной продукции (копчёной или сыровяленой ветчины) провели инспекторы в автомобильно-пропускном пункте «Бурачки», расположенном в Себежском районе. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе проверки выявлено нарушение указания Россельхознадзора: товар был произведён в Сан-Марино на предприятии, ветеринарная сертификация продукции которого приостановлена с 7 октября 2026 года для ввоза и транзита в России.

Ввоз готовой мясной продукции на таможенную территорию ЕАЭС запрещён, оформлена декларация о возврате груза. Товар возвращён на сопредельную территорию.

Ранее сообщалось, что почти 200 тысяч гвоздик и роз с нарушениями в документах запретили ввозить в Псковскую область.