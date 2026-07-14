Поднят чёрный флаг: псковичам напомнили правила безопасности при походе на пляж

14:59, 14 июля 2026, ПАИ

О правилах безопасности при походе на пляж напомнили в Главном управлении МЧС России по Псковской области. Основные меры, которые необходимо знать, опубликовали в официальном сообществе регионального ведомства в мессенджере MAX.

Купаться можно только в специально отведённых для этого местах, а в случае чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обратиться в экстренные службы.

Ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра. Это не зависит от наличия у них навыков плавания. Вместе с этим строго запрещается заплывать за буйки, плавать на предметах, не предназначенных для этого, купаться при подъёме красного или чёрного флага и подавать ложные сигналы тревоги.

«Не забывайте о солнцезащитных средствах, головных уборах и соблюдении питьевого режима, чтобы отдых прошёл без происшествий», – предостерегли в МЧС.