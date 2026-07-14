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Общество

Радиовещание приостановлено в Пскове

Вещание радиостанций приостановлено в Пскове сегодня, 14 июля, сообщает корреспондент ПАИ. Причиной стали плановые работы по покраске антенно-мачтового сооружения на радиотелевизионной станции «Псков».

Фото: ПАИ

Напомним, работы будут вестись в рабочие дни с 09:00 до 18:00. Как сообщал ранее директор Псковского ОРТПЦ Александр Лаптиев, в дождливую или ветреную погоду работы проводиться не будут и вещание будет осуществляться в обычном режиме.

Продолжительность отключений зависит не только от погоды, но и от высоты, на которой работают маляры. Антенны расположены не по всей мачте, поэтому если бригада работает ниже или выше антенн, передатчики можно не отключать, объяснял ранее руководитель ОРТПЦ. Отключения необходимы для безопасности специалистов, находящихся на высоте: излучение передатчиков вредно для здоровья.

Александр Лаптиев также предупредил местных жителей о возможных неудобствах. «В радиусе примерно 500 метров от мачты возможно разлетание мелких капель краски. Мы уже предупредили соседний гаражный кооператив, но хотим, чтобы и все псковичи знали: во время покраски лучше не находиться рядом с телебашней и не оставлять там машины», – добавил он.

Отметим, ранее сообщалось, что перерывы в радиовещании в Пскове возможны с 6 по 24 июля, сейчас сроки скорректировали: работы перенесли на период с 13 по 31 июля.

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