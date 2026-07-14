Псковские полицейские спасли подростка от мошенников
Полицейские уберегли псковского подростка от посягательств мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону.
Жительница Пскова обратилась за помощью в полицию с просьбой защитить её и несовершеннолетнего сына от мошеннических посягательств. Сын заявительницы поверил, что с ним разговаривают полицейские, и отказался обсуждать проблему с матерью. Сотрудники отдела полиции № 1 «Завеличье» оперативно отреагировали на заявление псковички и прибыли к ней домой.
Полицейские смогли убедить юношу в том, что речь идёт о мошенниках, факт мошенничества удалось предотвратить. Ситуация была взята на контроль.
Псковичка направила обращение в адрес начальника УМВД России по Псковской области генерал-майора полиции Алексея Овсянникова, выразив признательность сотрудникам отдела полиции № 1 «Завеличье» за их профессионализм и отзывчивость в сложной ситуации.
«Хочу поблагодарить наших гостей в форме за умение находить нужные слова в разговоре с подростками, приводить убедительные доводы и аргументы. Спасибо!» – подчеркнула женщина.
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