Псковские полицейские спасли подростка от мошенников

13:00, 14 июля 2026, ПАИ

Полицейские уберегли псковского подростка от посягательств мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону.

Жительница Пскова обратилась за помощью в полицию с просьбой защитить её и несовершеннолетнего сына от мошеннических посягательств. Сын заявительницы поверил, что с ним разговаривают полицейские, и отказался обсуждать проблему с матерью. Сотрудники отдела полиции № 1 «Завеличье» оперативно отреагировали на заявление псковички и прибыли к ней домой.

Полицейские смогли убедить юношу в том, что речь идёт о мошенниках, факт мошенничества удалось предотвратить. Ситуация была взята на контроль.

Псковичка направила обращение в адрес начальника УМВД России по Псковской области генерал-майора полиции Алексея Овсянникова, выразив признательность сотрудникам отдела полиции № 1 «Завеличье» за их профессионализм и отзывчивость в сложной ситуации.

«Хочу поблагодарить наших гостей в форме за умение находить нужные слова в разговоре с подростками, приводить убедительные доводы и аргументы. Спасибо!» – подчеркнула женщина.