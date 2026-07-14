Более 1300 абитуриентов подали заявления на поступление в псковские учреждения СПО

13:03, 14 июля 2026, ПАИ

Более 1,3 тысячи заявлений абитуриентов поступило в учреждения СПО в Псковской области, сообщили ПАИ в министерстве образования региона.

Самыми востребованными направлениями стали «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», «Разработка и управление программным обеспечением», «Поварское и кондитерское дело», «Электроснабжение», «Дизайн (по отраслям)», «Сетевое и системное администрирование», «Операционная деятельность в логистике», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Технологии индустрии красоты».

Напомним, основной этап приёма документов на очную форму обучения продлится до 15 августа.