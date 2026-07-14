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Общество

Россиянам объяснили, как обезопасить квартиру на время отпуска

О главных правилах обеспечения безопасности квартиры в сезон отпусков рассказали в группе «Госуслуги Дом» в соцсети «ВКонтакте». В отсутствие жильцов повышается риск протечек, коротких замыканий и других бытовых аварий.

Изображение из группы «Госуслуги Дом» в соцсети «ВКонтакте»

В первую очередь необходимо перекрыть запорные краны холодной и горячей воды на вводе в квартиру. Стиральную и посудомоечную машины стоит отключить от водопровода, а также проверить гибкие шланги на наличие повреждений.

Неиспользуемые электроприборы следует отключить от электросети. При возможности можно полностью обесточить квартиру. Но только если это не повлияет на работу необходимых устройств. Также важно перекрыть краны перед газовыми приборами, закрыть окна, проверить надёжность замков на входной двери.

«Установка датчиков протечки, дыма и газа позволяет своевременно получить уведомление об аварии. В ряде случаев такие системы могут автоматически перекрыть подачу воды», – отметили в сообществе и призвали оставить ключи человеку, которому доверяете, сообщив ему контакты аварийных служб.

Оперативно сообщить об аварии в управляющую организацию можно через приложение «Госуслуги Дом» по кнопке «Аварийная заявка» на главном экране. Доверенному лицу можно предоставить гостевой доступ к приложению.

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