Военно-историческая реконструкция «Усвятский рубеж» пройдёт 25 июля

12:46, 14 июля 2026, ПАИ

Памятное мероприятие «Край партизанской славы», посвящённое Суражским воротам, пройдёт в субботу, 25 июля, в 15:00 в деревне Бор Усвятского района. В его рамках состоится военно-историческая реконструкция «Усвятский рубеж». Об этом корреспонденту ПАИ сообщил глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров.

«Сейчас окончательно сверяется программа мероприятия. Традиционно в реконструкции примут участие поисковики и участники военно-исторических клубов из Невельского и Великолукского районов, Великих Лук. Мы ждём наших друзей – делегации из Велижского района Смоленской области, Витебского и Городского районов Витебской области Беларуси», – рассказал глава муниципалитета.

«Суражские ворота» (также «Витебские ворота») – историческое название коридора шириной примерно 40 километров, образовавшегося в результате прорыва германского фронта между флангами групп армий «Север» и «Центр». Коридор располагался между населёнными пунктами Велиж (на юге) и Усвяты (на севере). Прорыв просуществовал более семи месяцев – с 10 февраля по 28 сентября 1942 года. Через Суражские ворота в тыл врага направлялись новые партизанские отряды, разведывательные и диверсионные группы, оружие и боеприпасы, медикаменты, а также шла эвакуация в тыл раненых партизан и гражданского населения.

Отметим, военно-историческая реконструкция «Суражские ворота» в Усвятском районе стала номинантом Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2025» в номинации «Событие».