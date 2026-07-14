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Общество

Режим повышенной готовности ввели в Невельском районе из-за прошедших гроз

Режим повышенной готовности сил и средств муниципального звена областной территориальной подсистемы РСЧС ввели в Невельском районе из-за прошедших гроз. Соответствующее постановление, подписанное главой округа Олегом Майоровым, опубликовано на портале нормативно-правовых актов региона.

Режим будет действовать до 17 июля. Он вводится для ликвидации последствий прохождения грозового фронта и проведения аварийно-восстановительных работ в кратчайшие сроки.

Также установлен местный уровень реагирования сил и средств муниципального звена РСЧС на возникающие чрезвычайные ситуации муниципального и локального характера.

Ранее глава Невельского округа Олег Майоров сообщил, что более ста заявок от граждан по восстановлению энергоснабжения приняли сотрудники ЕДДС во время ночной смены.

Для выполнения аварийных работ на территории Невельского района работают девять бригад, в том числе из Бежаницкого, Куньинского, Опочецкого районов и Пскова. На подходе ещё две бригады с автоподъёмниками для работы по городу.

В течение сегодняшнего дня планируется закрыть все заявки граждан, проживающих в Невеле.

«По сельским территориям ситуация несколько сложнее – имеются сломанные опоры, восстановление которых требует более серьёзных затрат сил и средств», – отметил Олег Майоров, добавив, что все заявки, принятые ЕДДС-112, находятся в работе.

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