В Псковской области до пяти тысяч рублей увеличена выплата на покупку школьной формы для многодетных

15:20, 14 июля 2026, ПАИ

Размер выплаты на покупку школьной формы для детей из многодетных семей с небольшим доходом увеличен до 5 тысяч рублей на одного ребёнка. Инициативу губернатора Михаила Ведерникова об адресной поддержке этой категории семей одобрил депутатский корпус в ходе внеочередной, 57-й сессии, сообщили ПАИ в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

Анализ средних цен на рынке детской одежды показывает, что ранее установленного размера ежегодной выплаты в 3 тысячи 260 рублей недостаточно. Социальная мера позволит в преддверии учебного года снять часть финансовой нагрузки с семей, чей среднедушевой доход не превышает величину регионального прожиточного минимума.

Увеличение финансовой помощи на приобретение комплекта одежды для посещения учебных занятий и спортивной формы ориентировочно коснётся 6 тысяч 153 детей из 2 тысяч 937 многодетных семей. На эти цели дополнительно потребуется 10,7 млн рублей.