Проблема с дефицитом бензина к выборам будет решена, уверен Игорь Сопов

15:41, 14 июля 2026, ПАИ

Проблема с дефицитом бензина к выборам будет решена, уверен председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Об этом он заявил в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Это лично моё мнение», – подчеркнул он.

При этом, отметил Игорь Сопов, избирательная система «выдержит любые испытания». «Временные трудности нам не страшны», – заявил Игорь Сопов.

К информационным и кибератакам в Псковской области тоже готовятся, отметил спикер. «В соцсетях будут появляться и готовые результаты выборов ещё до выборов, а также графики с явкой, где будут сравниваться явки на разных участках в этом году и несколько лет назад и на этом основании делаться выводы о фальсификации», – отметил Игорь Сопов.

Кроме того, избирательная система готова и к зелёнке в избирательной урне. «За это предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет. Не надо этого делать – сразу обращайтесь в полицию, если на вас давят и заставляют сделать что-то подобное. Сразу за этим ящик будет опечатан и убран. Затем его открывают при комиссии и определяют, можно ли признать залитые зеленкой бюллетени действительными», – уточнил алгоритм Игорь Сопов.

Напомним, в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 и 20 сентября.